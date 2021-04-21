В преддверии Дня Победы в Тульской области пройдет множество спортивных состязаний Фото: Игорь КОПЫТОВ

В числе основных из тех, что посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - открытое городское первенство по греко-римской борьбе, посвященное памяти Героя Советского Союза Алексея Рогожина, межрегиональный турнир по художественной гимнастике, первенство Тулы в гонке критериум.

Также по традиции со 2 по 7 мая делегация Тулы отправится на Международные спортивные игры детей городов-героев среди юношей 14-16 лет. В Играх примут участие более 300 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленска, Тулы, Волгограда, Новороссийска, Керчи, Севастополя, Бреста и Минска.

А еще с 28 апреля будет дан старт проекту «Тульские спортсмены-ветераны» в память об участниках Великой Отечественной войны, имевших заслуги в сфере физической культуры и спорта.