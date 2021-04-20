Известный российский писатель и публицист Александр Лапин побывал в прямом эфире канала «Россия 24 - Тула»

Издательство «Вече» выпустило трилогию «Книга живых», завершающую историческую эпопею писателя, главного редактора издательского дома «Свободная пресса» Александра Лапина о поколении 60-х «Русский Крест».

- По сути, человек, даже покинув этот мир остается в нем своими делами и мыслями, - коротко характеризует основную идею книги сам автор. - На самом деле — это трилогия. Первая ее часть «Суперхан» уже выходила отдельно по осени. Сейчас же к ней под одной обложкой присоединились притча «Вирусы» и повесть «Роман и Дарья».

Закончив роман, Александр Лапин расстался и с своими героями, прошедшими вместе через все произведения цикла «Русский крест». Если в начале это молодые еще совсем парни, то в последней повести — уже достаточно пожилые люди.

- Им сказать читателю уже больше нечего, - печально улыбается автор. - Сейчас же я пишу книгу о более ранних советских временах, Берии, атомной бомбе. Мне кажется, сегодня это время где-то сильно мифологизировано, где-то даже оболгано. Хотелось бы взглянуть на людей той эпохи более объективно.