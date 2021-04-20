Туляки могут принять участие в тренировке (тестировании) системы дистанционного электронного голосования

21 апреля начинается прием заявлений для участия в тестировании дистанционного электронного голосования

Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись.

В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России, в том числе, жители Тульской области.

Тренировка (тестировании) применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая 2021 года: будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая 2021 года.