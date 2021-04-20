Регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера открыта. Фото: материалы пресс-служб

Забег состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в 180 городах России.

В Туле забег пройдет в историческом центре города. Участников ждут забеги на дистанции 4,2 км для взрослых и 420 м – для детей. Зарегистрироваться на забег можно уже сейчас на сайте greenmarathon.ru.

В этом году будет также организован онлайн-забег для жителей Новомосковска (забег будет организован в приложении). Для участия необходимо также зарегистрироваться на сайте Зеленого марафона.

В рамках Зелёного Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в Зелёном Марафоне и его экологических инициативах:

— пожертвовав средства на экологические проекты на портале СберВместе;

— приняв участие в забеге в Москве — все средства, собранные от регистрации участников, будут направлены в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев;

— в качестве амбассадора, ведущего «зелёный» образ жизни и привлекающего внимание к экологическим проблемам.

В Туле и Новомосковске также пройдут экологические акции, приуроченные к Зеленому Марафону.

В рамках проекта Зелёный Марафон Сбер запустил одноимённое мобильное приложение, в котором доступна регистрация, а также вся информация о проекте.

Скачать мобильное приложение можно по на gmarathon.page.link/partner, а также в App Store и Google Play.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

- Зеленый марафон – это традиционный спортивный праздник для всей семьи. В 2021 году он посвящен экологической тематике. Ждем туляков и гостей города Тулы 5 июня на площади Ленина, а жителей Новомосковска приглашаем принять участие в онлайн-забеге.

ПАО Сбербанк