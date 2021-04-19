Парад Победы в Туле обязательно состоится Фото: Алексей ФОКИН

Управление Роспотребнадзора по Тульской области разработало два сценария для безопасного проведения празднования Дня Победы, в том числе концертов на открытом и закрытом воздухе, поздравлений ветеранов на дому мероприятий в музеях. А вот насчет шествия Бессмертного Полка, пока ожидаются рекомендации федерального центра и главного санитарного врача страны.

В настоящее время уже состоялись первые несколько тренировок пеших колонн, которые будут участвовать в тульском Параде Победы. Шествие военной техники возглавят танк Т-34 и легендарная «Катюша». Кроме того, впервые на параде будут представлены арктический «Панцирь» и боевой модуль «Берег» - эти боевые машины имеют непосредственное отношение к предприятиям ОПК Тульской области.