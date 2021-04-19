Олег Кравченко официально назначен новым ректором Тульского государственного университета Фото: соцсети

До сегодняшнего дня Кравченко был исполняющим обязанности ректора с момента ухода с этого поста Михаила Грязева.

Кравченко - выпускник Новочеркасского государственного технического университета, в 2008 году был избран на должность заведующего кафедрой «Электропривод и автоматика».

В 2013 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по научной специальности «Электротехнические комплексы и системы». С июня 2014 года по апрель 2021 года работал проректором по научной работе и инновационной деятельности Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова.

Научно-педагогический стаж Олега Кравченко составляет 25,5 лет. Стаж управленческой деятельности — 16 лет.