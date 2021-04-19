Время молодежной науки: образовательный марафон LEVEL UP Фото: материалы пресс-служб

С 20 апреля по 13 мая в Университетской «Точке кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула, проспект Ленина, д.125) в очном и онлайн-форматах пройдет серия открытых лекций, мастер-классов и деловых игр от ведущих спикеров в области публичных выступлений, event-маркетинга, личной продуктивности, бильд-редактирования и популяризации науки.

Цикл образовательных мероприятий призван развить в каждом слушателе:

• навыки построения ярких публичных выступлений;

• способности эффективно мыслить и находить нестандартные идеи;

• умения превращать сложные тексты в яркие научно-популярные доклады.

Каждому участнику, прошедшему образовательную программу, будет вручен сертификат прохождения интенсива.

Расписание лекций:

21 апреля 15:00

«Изобретай велосипед: секретные методы генерации новых идей»

Спикер: Тетерин Иван, руководитель просветительских проектов «Just science!» и «Science Slam», организатор ключевых научпоп-ивентов региона

22 апреля 15:00

«Отдайте микрофон: качаем навыки публичных выступлений»

Спикер: Ребров Евгений, теле- и радиоведущий, чтец проекта ЛитРес, самый популярный ведущий деловых и развлекательных мероприятий Тулы

23 апреля 15:00

«Бильд-редактирование: как говорить на визуальном языке»

Спикер: Лавров Федор, фотожурналист и документальный фотограф, работает в сфере рекламной фотографии, фоторедактуры и визуальной коммуникации

29 апреля 15:00

«Взлом продуктивности: как стать теми, кем вы хотите стать»

Спикер: Белова Анна, CEO и сооснователь компании Devar, входящей в TOP-60 мировых компаний AR/VR в иммерсивном обучении

5 мая 15:00

«Power of the visual: развиваем мышление через работу с образами»

Спикер: Ромашина Екатерина, профессор, доктор педагогических наук, руководитель Научной медиа-академии

12 мая 15:00

«От дел к слову: как эффективно применять ораторское искусство»

Спикер: Чаплыгина Алёна, руководитель и преподаватель Школы ораторского мастерства Science Slam

Мероприятия пройдут очно на площадке Университетской Точки кипения ТГПУ им. Л.Н. Толстого по адресу: пр. Ленина, 125к4, зал Толстой и в онлайн-формате на платформе Zoom.

Зарегистрироваться на образовательный интенсив можно на официальном сайте проекта: just-science.ru/level

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

16+