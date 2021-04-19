Коронавирус в Тульской области, последние данные на 19 апреля: 67 случаев заболевания Фото: Алексей ФОКИН

По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю выздоровели от COVID-19 643 жителя региона. Общее число выздоровевших за все время с начала пандемии – 35464 человек.

Также с 13 по 19 апреля зарегистрирован 531 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 20 районов и городских округов. В Арсеньевском, Дубенском, Каменском, Одоевском, Тепло-Огарёвском и Чернском районах случаев COVID-19 было не зарегистрировано. Всего с марта прошлого года в реионе зарегистрировано 37836 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 68 пациентов в возрасте от 43 до 93 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 1737 человек.