В Тульской области задержанный за мелкое хищение сбежал из дежурной части Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, после полуночи из здания МОМВД России «Ефремовский» при сопровождении из туалета совершил побег из-под охраны оперативного дежурного задержанный за совершение административного правонарушения по ст. 7.27 ч. 2 КоАП РФ местный 26-летний безработный житель.

Ранее он уже привлекался по более «тяжелым» статьям — 161 и 158 УК РФ за грабеж и кражу. На этот раз он должен был понести ответственность всего лишь за мелкое хищение.

Сейчас по данному инциденту проводится внутренняя служебная проверка. Одна из претензий заключается в том, что побег был совершен приблизительно в 0.30, а информация об этом в областное Управление МВД поступила только в 8.30 утра.