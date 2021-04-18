Тульский «Арсенал» - «Тамбов» - 4:0 Фото: материалы пресс-служб

За «Арсенал» в стартовом составе на поле вышли Шамов, Довбня, Бурлак, Григалава, Хлусевич, Костадинов, Чаушич, Бауэр, Пантелеев, Кангва, Луценко. Из-за перебора желтых карточек сегодня не играл защитник Максим Беляев. За «Тамбов» - Сямук, Карапузов, Гигашвили, Кайков, Мартынов, Васиев, Кабахидзе, Бавин, Архипов, Климов. На поле не вышли арендованные у туляков Денисов и Минаев. По слухам, об этом попросило руководство нашего клуба.

Уже на 11-й минуте счет открыл на Бауэр, реализовав пенальти за то, что Кайков попал по ноге Пантелеева. Далее, на 25-й Довбня на правом фланге отправил пас на Пантелеева, тот переправил передачу Хлусевичу. Даниил закинул мяч в штрафную, а Луценко замкнул пас точно в ворота. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу туляков.

Во втором тайме на 64-й минуте Хлусевич с правого фланга отдал пас Ломовицкому на угол штрафной, тот переправил мяч Ткачеву - и снова гол. Пару минут спустя уже сам Хлусевич доводит счет до разгромного – 4:0.

Судил встречу 34-летний рефери Евгений Кукуляк из Калуги. В этом сезоне арбитр уже дважды приезжал работать в Тулу - в победном матче с "Сочи" и нулевой ничьей с "Зенитом".

Напомним, «Арсенал» и «Тамбов» встречались до этого только пять раз – в кубковых матчах и в рамках Премьер-лиги. В прошлом сезоне они сыграли с переменным результатом – 2:1 и 0:1, в последней встрече нынешнего сезона – вничью - 1:1. А вот в кубковых встречах тамбовчане всегда побеждали с одинаковым счетом 1:0.