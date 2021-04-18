По итогам первого тайма с «Тамбовым» тульский «Арсенал» ведет со счетом 2:0 Фото: материалы пресс-служб

За «Арсенал» в стартовом составе на поле вышли Шамов, Довбня, Бурлак, Григалава, Хлусевич, Костадинов, Чаушич, Бауэр, Пантелеев, Кангва, Луценко. Из-за перебора желтых карточек сегодня не играет защитник Максим Беляев.

Тамбовчане стартовали в составе: Сямук, Карапузов, Гигашвили, Кайков, Мартынов, Васиев, Кабахидзе, Бавин, Архипов, Климов. На поле не вышли арендованные у туляков Денисов и Минаев. По слухам, об этом попросило руководство нашего клуба.

Счет открыл на 11-й минуте Бауэр, реализовав пенальти, а на 25-й забил Луценко.