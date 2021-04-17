Глава Тулы Ольга Слюсарева: Общими усилиями приведем Тулу в порядок

17 апреля в Туле состоялся второй общегородской субботник.

В нем приняли участие сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, учебных заведений города, коммунальные службы, трудовые коллективы промышленных предприятий и организаций, а также жители.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, депутаты Владимир Тимаков, Владимир Ростовцев, сотрудники аппарата помогли привести в порядок территорию подшефного учреждения – ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» и тротуар по ул. Л. Толстого.

– Апрель – время наведения чистоты и порядка. Субботники – это хорошая, добрая традиция, объединяющая горожан. Не первый год депутаты помогают благоустроить территорию подшефного центра детской психоневрологии, чтобы маленьким пациентам, которые проходят здесь реабилитацию, было комфортно, чтобы родители могли вместе с детьми прийти на площадку, поиграть, с пользой провести время, – рассказала Ольга Слюсарева.

На улицы вышли люди, любящие свой город.

Вместе с медицинскими работниками депутаты и сотрудники аппарата собрали сухую листву, ветки, мусор, произвели санитарную обрезку кустарника. Были подметены асфальтовые дорожки, очищены газоны, спилены сухие ветки.

– Это давняя добрая традиция, которая нас объединяет с гордумой уже 13 лет. Ежегодно мы собираемся и наводим порядок на нашей территории, – отметила заместитель директора по лечебной работе центра детской психоневрологии Ирина Коноваленко. – Мы очень благодарны Главе города и депутатам за это.

- В субботнике принимаем участие не только сегодня, но и на протяжение многих лет, - отметил Алексей Ионов, заместитель председателя Тульской городской Думы. - Это хорошая и правильная традиция, когда жители города выходят и убирают территорию у своих домов и общественно значимые площадки. И депутаты тут не исключение: мы сегодня убираем здесь, большая часть депутатов от фракции «Единая Россия» также проводят субботники в своих округах. Так что лишь очередной этап - продолжение субботников следует!

Глава Тулы Ольга Слюсарева, заместители председателя Тульской гордумы Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, депутаты Владимир Тимаков, Владимир Ростовцев, сотрудники аппарата помогли привести в порядок территорию ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии».

- С приходом весны приходит и пора приводить наш город в порядок после зимы, - говорит Анастасия Дементьева, заместитель председателя Тульской городской Думы. - Это уже второй субботник в 2021 году, в котором принимают участие депутаты Тульской городской Думы: в прошлый раз мы работали на ул. Фрунзе - привели в порядок пешеходные дорожки, тротуары и газоны, прилегающие к проезжей части. А сегодня мы по традиции вышли на уборку у Детского Центра психоневрологии, с которым мы давно дружим, и ежегодно - весной и осенью - приводим в порядок прилегающую к Центру территорию. Субботник – традиция с глубоким смыслом: вместе, объединяясь, мы хотим сделать посильный вклад в то, чтобы наш город стал лучше и комфортнее для всех туляков.

- Весной, в апреле, вылезает сразу весь мусор после зимы, - комментирует Владимир Тимаков, депутат Тульской городской Думы. - Чтобы убрать эту неприглядную картину, чтобы весна засияла во всей красе, надо всем вместе выходить и наводить порядок - и у себя во дворе, и в целом в городе. Поэтому мы с коллегами сегодня участвуем в субботнике: это и повод для общения, и возможность сделать полезное дело.

- В субботниках принимаю участие со школьных лет, - рассказал Владимир Ростовцев, депутат Тульской городской Думы. - С тех пор стараюсь не пропускать таких мероприятий. Считаю, что проведение уборки родного города после зимы - святая обязанность каждого туляка.

Субботники – это хорошая, добрая традиция, объединяющая горожан.

Мэр Ольга Слюсарева призвала туляков проявить активность и принять участие в уборке территорий.

– Субботник проходит в преддверии майских праздников, в канун Дня Победы. Сегодня на улицы вышли люди, любящие свой город. Уверена, что общими усилиями мы приведем Тулу в порядок. И надеюсь, что после таких акций жители будут проявлять ответственность и соблюдать чистоту. Сделать наш родной город красивее и опрятнее – долг каждого туляка.