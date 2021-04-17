Калужанин нас рассудит: в матче 26 тура РПЛ тульский «Арсенал» встретится с «Тамбовом»

Калужанин нас рассудит: в матче 26 тура РПЛ «Арсенал» встретится с «Тамбовом» Фото: материалы пресс-служб

В этом сезоне арбитр уже дважды приезжал работать в Тулу - в победном матче с "Сочи" и нулевой ничьей с "Зенитом". В 11 матчах текущего сезона Кукуляк показал 47 желтых и 1 красную карточку, а также назначил 4 пенальти.

На линии будут работать москвич Дмитрий Чельцов и Игорь Князев из Курска. Резервный судья Владимир Сельдяков из Мособласти.

«Арсенал» и «Тамбов» встречались только пять раз – в кубковых матчах и в рамках Премьер-лиги. В прошлом сезоне они сыграли с переменным результатом – 2:1 и 0:1, в последней встрече нынешнего сезона – вничью - 1:1. А вот в кубковых встречах тамбовчане всегда побеждали с одинаковым счетом 1:0.