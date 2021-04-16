На улице в Туле обнаружена живая змея неопознанного вида

На улице в Туле обнаружена змея Фото: соцсети

Необычная находка в кадре спокойно вползает в колесо автомобиля. Посмотревшие видео работники экзотариума предположили, что змея — не типичные для нашей полосы гадюка или медянка, а экзотика, которая скорее всего жила у кого-то в террариуме, а сейчас «убежала» от своего хозяина.

Поскольку головы пресмыкающегося не видно, то трудно определить его видовую принадлежность, поэтому специалисты экзотариума настоятельно не рекомендовали трогать таких змей.

Напомним, что появление змей в неожиданных местах для Тулы в последнее время — не такая уж и редкость. В прошлом году одну обнаружили в туалета магазина, другую тулячка в туалете опять же, но своей квартиры.