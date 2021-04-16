В поселке Барсуки Большой Тулы обрушился школьный потолок Фото: соцсети

Инцидент произошел в в МБОУ №13 имени Волкова в поселке Барсуки. Потолок обвалился в одном из кабинетов. Причина тому, по мнению педагогов, школьники, оставленные в классе выше этажом — они вели себя слишком активно, чем и спровоцировали обрушение штукатурки. Впрочем, родители с ними не согласны. Они считают, что если бы здание не было в аварийном состоянии, то ЧП не произошло.

Официальных комментариев от Управления образования пока не поступало. «Комсомолка» будет продолжать отслеживать ситуацию.