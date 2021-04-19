Место в Госдуме от партии “Новые люди” может занять тульский блогер, который прошел в финал шоу “#ДебатыКандидаты”. Фото: материалы пресс-служб

Выход первого в России политическое реалити-шоу “Новые люди” анонсировали в начале 2021 года. Участником мог стать любой желающий, подав заявку на сайте проекта. В результате, побороться за главный приз - 30 миллионов рублей и право стать кандидатом в депутаты Госдумы - допустили три десятки лучших из лучших.

Место в Госдуме от партии “Новые люди” может занять тульский блогер, который прошел в финал шоу “#ДебатыКандидаты” Фото: материалы пресс-служб

«В реалити-шоу #ДебатыКандидаты принимают участие очень яркие герои со всей страны. Это люди самых разных профессий – врач, инженер, юрист, предприниматель, основатель благотворительного фонда. И все они хотят изменить к лучшему жизнь в стране, поэтому решились принять участие в нашем проекте», - рассказал лидер партии Новые люди Алексей Нечаев.

По правилам проекта 30 финалистов будут поделены на три команды и поборются за главный приз. Как рассказали авторы шоу, участников они поселили в один дом наподобие ТикТок-хауса. Во время конкурса им предстоит проявить себя и пройти разного рода испытания.

Место в Госдуме от партии “Новые люди” может занять тульский блогер, который прошел в финал шоу “#ДебатыКандидаты” Фото: материалы пресс-служб

В финал конкурса вышел туляк - блогер Владимир Алексеев. Алексеев стал известен в том числе своей благотворительной деятельностью. Его аккаунт в инстаграм собрал 1,2 миллиона подписчиков. Туляк признался, что для него политическое реалити – возможность заявить о себе и масштабировать свои проекты помощи людям.

Место в Госдуме от партии “Новые люди” может занять тульский блогер, который прошел в финал шоу “#ДебатыКандидаты” Фото: материалы пресс-служб

«Хочу стать примером того, что любой житель страны – такой как я, живущий в Туле, может самостоятельно попасть в политику и помочь своей стране. У меня цель - показать всем, что политика – это просто, что каждый имеет вес и собственный голос», - поделился с нами блогер Владимир Алексеев.

Первый эпизод шоу можно увидеть на Youtube-канале партии «Новые люди» и в Instagram https://www.instagram.com/kandidat.show/

Справка

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны, в том числе и в Тульской области.