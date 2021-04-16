С 16 апреля в Тульской области введен особый противопожарный режим Фото: Алексей ФОКИН

Крупный пожар произошел накануне, 15 апреля, в Щекинском районе. Там в течение нескольких часов горело поле в деревне Телятинки. Жители боролись с огнем своими силами.

Также огонь уничтожил дачные домики в городе Донской, а в Новомосковске спасателям удалось отстоять от огня детский сад. В Киреевском районе было зафиксировано сразу два возгорания травы. Горели поля у деревни Сергиевское и поселка Шварцевский.

Поэтому для предотвращения возникновения крупных природных или техногенных пожаров на время его действия вводится ряд ограничений. Будет ограничен въезд в леса. Также запрещается поджигание сухой травы, разведение костров и сжигание мусора.