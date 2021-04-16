В Новомосковске Тульской области из-за пала травы чуть не сгорел детский сад Фото: соцсети

Ежедневно сотрудники МЧС выезжают гасить до нескольких десятков возгораний травы, которые грозят перекинуться на жилые дома. На днях по этой причине горела теплотрасса в Пролетарском округе Тулы.

Сегодня же ночью, как сообщают очевидцы в соцсетях в Тульской области палили траву и чуть не сожгли детский сад. Огонь вплотную подошел к зданию в Новомосковске на улице Вахрушева. К счастью, детей внутри не было.

На месте работали два пожарных расчета. Спасателям удалось справиться с огнем и не допустить пожара смого детсада. Сейчас возгорание локализовано, угрозы нет.