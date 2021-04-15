Дело тульского бомбиста с улицы Болдина вернут в Советский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

Суть идет о взрыве на улице Болдина, прогремевшем 27 ноября 2019 года. Установлено, что 60-летний мужчина приготовил взрывное устройство, упаковал его в пакет и оставил рядом с машиной своего знакомого, к которому испытывал неприязнь из-за женщины. Устройство сработало когда, потерпевший взял его в руки. В результате 29-летний мужчина получил травмы лица.

Подсудимый был признан виновным в незаконном хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготовлении взрывных устройств, покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. Приговор: 13 с половиной лет колонии строгого режима, плюс штраф в 150 000 рублей.

Сторона защиты воспользовалась установленными законом сроками, в которые можно обжаловать приговор. Выявлены обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела судом апелляционной инстанции и определено возвратить его в Советский районный суд для выполнения необходимых процессуальных действий.