Три проекта из Тульской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Учимся выбирать» Фото: материалы пресс-служб

Прошедшие конкурсный отбор 20 участников из разных регионов страны защищают свои проекты в области избирательного права.

Трое финалистов – члены Молодежной избирательной комиссии Тульской области: Егор Журавлев (проект «Избиратель Тульской губернии»), Виктория Мухина (проект «Агрессивно-пассивный PR VS Fake news») и Дмитрий Храмченков (проект «Право знать»).

15-16 апреля состоится презентация проектов по созданию и развитию социальных масс-медиа о выборах, тематических мобильных приложений, подкастов (аудио- и видеофайлов, создаваемых в форме радиопередач, распространяемых на специальных платформах в интернете), а также обучающих программ для молодых и будущих избирателей, по проведению научных конференций и образовательных квестов на выборную тематику.

В состав жюри конкурса вошли представители электорального экспертного сообщества, правоведы, политологи, журналисты, лидеры молодежных общественных объединений.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 17 апреля на Эльбрусе.