Коронавирус в Тульской области, последние данные на 15 апреля: 123 выздоровевших за сутки Фото: Алексей ФОКИН

Накануне в Тульской области было зарегистрирован 81 диагноз, и на протяжении последнего месяца этот показатель стабильно снижается. К слову это минимальное число заболевших за последние без малого полгода. Так, 22 октября официального подтвержденных диагнозов было 83.

Скончались от коронавирусной инфекции — 11 человек. Накануне было 10 смертей, а еще днем ранее - 8.

Всего с начала пандемии в Тульской области заболели - 37555, побороли инфекцию — 35162 и умерли 1699 человек.