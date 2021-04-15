«Миссис Тульская область-2021» впервые прошел в Туле

Конкурс является отборочным туром на Всероссийский конкурс «Миссия Россия - Вселенная», а агентство имеет статус эксклюзивного представителя по тульскому региону.

В очень добром, светлом, заряженном на любовь и позитив региональном конкурсе красоты, грации и талантов «Миссис Тульская область» приняли участие 15 красивейших замужних женщин нашей области. Он позволил им максимально раскрыться, проявить себя как личность, как маму, как талантливого многогранного человека.

В финальном шоу участницы выступили в четырех конкурсных эпизодах: «Визитка», «Модный показ», «Творческие номера», «Дефиле в вечерних платьях».

В первом конкурсном этапе «Визитка», участницы приготовили информацию о себе, своих семьях, достижениях и планах на будущее. В «Модном показе» конкурсантки выступили в роли моделей, представив коллекцию всемирно известных брендов от мультибрендового бутика «L Джинс».

Красота и таланты в этот вечер зашкаливали! Женщины показали все на что были способны, творческие номера были исполнены на самом высоком уровне и в разных жанрах. Это была великолепная гимнастическая постановка Екатерины Угнивенко, авторская песня, посвященная супругу Светланы Комиссаровой, песенный дуэт с дочерью Кристины Осиповой, стихотворение собственного сочинения многодетной мамы Екатерины Ершовой оформленное хореографическим этюдом дочери, хореографическо–гимнастическая композиция Софьи Силецкой.

В итоге титул «Миссис Талант-2021» был присужден Ольге Гайдуковой, виртуозно исполнившей номер на домре в составе инструментального трио.

Конкурс «Миссис Тульская область-2021» впервые прошел в Туле

Заключительное дефиле в шикарных вечерних платьях ослепляло красотой и грацией! В завершении вечера участницы вышли на сцену со своими семьями, что подарило массу эмоций зрительного зала!

Организаторы приготовили насыщенную программу. На протяжении всего вечера гостей мероприятия восхищала звездная гостья певица Софья Фисенко, модели Gold Models представляли новинки весенних коллекций обувного бренда Shuzetta, а также детской и подростковой одежды «Аврора», выступили победители международных и всероссийских конкурсов красоты и талантов.

Оценивать бьюти - состязание приехали организатор конкурса Миссис Россия Вселенная обладательница Гран-при международного конкурса Тор of Universe 2018 Анна Кондратьева, Вице Миссис Россия EUROPE , Топ 10 Миссис Россия Мира 2020 , Вице Mrs EUROPE 2020 Анастасия Петрухина.

Конкурс «Миссис Тульская область-2021» впервые прошел в Туле

В своем выборе жюри были единогласны. Абсолютно все женщины получили титулы, номинации, памятные дипломы, наградные ленты. Каждая конкурсантка с присвоением титула была награждена ценными подарками и призами от организаторов и спонсоров фестиваля.

Главные титулы и короны распределились следующим образом: достойной обладательницей драгоценной короны и титула «Миссис Тульская область-2021» стала 24-летняя Софья Силецкая, титул «Миссис Тула-2021» жюри присудило 35-летней Екатерине Угнивенко, « Первая Вице Миссис Тульская область-2021» - Виктория Буравцова (36 лет), «Вторая Вице Миссис Тульская область-2021» - Оксана Гузбанд (36 лет), а титула «Миссис GOLD MODELS» удостоилась Светлана Комиссарова (37 лет).

Организатор конкурса Миссис Россия Вселенная Анна Кондратьева лично поздравила победительниц и пригласила представлять нашу область в финале Всероссийского конкурса в ноябре.

Праздник женственности, материнства, красоты, грации и таланта под названием «Миссис Тульская область-2021» стал одним из главных событием в культурной жизни нашего региона.