Тульский «Арсенал» оштрафован за нарушения санитарного регламента по итогам кубковой встречи с ЦСКА Фото: материалы пресс-служб

Футбольный клуб «Арсенал» оштрафован за массовые нарушения зрителями санитарного регламента. Наши болельщики массово нарушали обязательные требования во время пандемии, находясь на трибунах во время матча «Арсенал» - ЦСКА на Кубке России, а также последовавшую встречу с Краснодаром в рамках регулярного чемпионата РПЛ. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС постановил взыскать с тульского клуба 5 и 45 тысяч рублей.

А вот столичный клуб привлечен к ответственности за нарушение не только санитарного регламента, но и использование ими пиротехники на трибунах стадиона, а также за «неправомерные действия болельщиков, выразившиеся в причинении имущественного вреда объекту спорта». Общая сумма штрафа составила 125 тысяч рублей.