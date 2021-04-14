Курс на стройное тело Фото: материалы пресс-служб

Но если в юности этому помогает сама природа, то с годами все чаще приходится прикладывать дополнительно самостоятельные усилия – посещать тренажерный зал, садиться на изнурительные диеты, обращаться к специалистам, которые могут вернуть «вторую молодость».

Курс на стройное тело Фото: материалы пресс-служб

– Вместе с тем, можно попробовать воспользоваться помощью самой природы в сочетании с современными медицинскими достижениями, – говорит главный врач санатория (курорта) «Краинка» Виктор Лоенко. – Например, программа «Стройная фигура», разработанная специально для тех, кто разумно относится к себе и своему здоровью, кто понимает и ценит свою привлекательность.

Создавая программу коррекции фигуры, специалисты подошли к этому со всей ответственностью и профессионализмом, учитывая современные научные разработки, индивидуальные физические и психологические особенности организма, инновационные методики омоложения тела и оздоровления организма.

Программа поможет сбросить лишний вес, сделать фигуру более стройной и привлекательной.

Программа «Стройная фигура» и комплекс процедур, входящих в нее, направлена на моделирование фигуры путем выведения из организма шлаков и токсинов в комбинации с гидротерапией, массажем и лечебной физкультурой. Самое главное – коррекция осуществляется без изнурительного голодания и многочасовых тренировок в спортзале.

Программа показана при нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта, чтобы нормализовать его функции. В перечень процедур входит прием лечебной минеральной воды «Краинка» и специально разработанное диетическое меню.

Врач перед началом программы лечения проверяет пациента на предмет противопоказаний.

Продолжительность программы «Стройная фигура» 7 или 12 календарных дней.

Весь срок пациенты проживают в комфортных одноместных или двухместных номерах.

В программу входят: прием врача-гастроэнтеролога, трехразовый ежедневный прием минеральной воды, четырехразовое диетическое питание, прием фиточая, занятия лечебной физкультурой, плавание в бассейне, подводный массаж, лимфодренаж, а также контрастные ванны, микроклизмы с лечебными травами.

Для достижения результата, помимо основных процедур, на платной основе лечащим врачом могут быть назначены дополнительные методы диагностики и лечения.

Прекрасные виды окружающей природы, прогулки по лесопарковой зоне, чистый воздух – все способствует восстановлению процессов нейроэндокринной регуляции. Подводный душ-массаж позволит усилить эффективность лечения. Курсы специальной гимнастики под руководством опытного инструктора помогут грамотно скорректировать недостатки вашей фигуры. В дополнение к программе можно воспользоваться специально разработанной методикой рефлексотерапии, которая уменьшит аппетит, отрегулирует обменные процессы путем воздействия через нервную и эндокринную системы, увеличит энергозатраты организма. Возможность включить в программу сеансы массажа позволит вывести все шлаки через кожу, справиться с целлюлитом. И, худея, вы сбережете эластичность и упругость кожи.

Результат:

улучшение настроения, заметное улучшение общего физического состояния, снижение объема тела и массы, нормализация проблемных участков тела, ускорение обменных процессов в организме – все это позволит стать в любом возрасте здоровым, стройным и привлекательным.