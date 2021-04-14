В Тульской области прошли обыски у организаторов секты "Свидетелей Иеговы" Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 13 апреля в регионе прошли обыски по 19 адресам организаторов и участников секты «Свидетелей Иеговы». Помимо религиозной литературы были обнаружили специальные инструкции по противодействию правосудию, а также методички для вербовки в секту новых людей.

Для противоправной деятельности использовались зарубежные мессенджеры и платформы для видеосвязи. Возраст задержанных находился в пределах от 25 до 66 лет.

По некоторым данным, в отношении ряда организаторов секты, курирующих ее деятельность в крупных муниципальных образованиях региона, возбуждено не менее 4 уголовных дел.