Игроки тульского «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев дисквалифицированы на три игры Кубка России Фото: материалы пресс-служб

Так, в подтрибунном помещении Центрального стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами ЦСКА. По имеющейся информации два игрока тульской команды накинулись на тренеров гостей. Президент «Арсенала» заявил, что такой ситуации произойти не могло. Вместе с тем, глава КДК Артур Григорян отметил, что был получен рапорт помощника судьи о том, что драки не было, но была словесная перепалка.

Аджоев-младший и Григалава дисквалифицированы по итогам конфликта на три матча Кубка России. Также на два матча Кубка России дисквалифицирован тренер ЦСКА Василий Березуцкий. Он также оштрафован на 50 тысяч рублей. Березуцкому установлен испытательный срок на 1 год.