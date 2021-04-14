Машина вдрызг: итог очередного ночного вандализма в Туле

По словам пострадавшей стороны, не исключен вариант мести за бизнес. Вместе с тем, это уже не первый выпад в сторону автомобиля. Неделей ранее неизвестные порезали колеса, расцарапали корпус. Теперь все зашло гораздо дальше — автомобиль целенаправленно крушили битами. Если бы не свидетельница - соседка по дому, спугнувшая злоумышленников, не исключено, что «под раздачу» попал бы и второй автомобиль семьи, припаркованный рядом.

Редакции известен номер, с которого в адрес пострадавших поступали угрозы. Ждем комментариев от правоохранительных органов.