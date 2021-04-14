В Туле началось строительство инновационного стоматологического центра. Фото: материалы пресс-служб

Отец Матвей благословил строительство нового центра, заложив освященный камень в основание будущего здания. В этот важный момент рядом с Михаилом была семья: жена, маленький сын и отец.

- Здание будет выполнено в историческом стиле, чтобы не нарушать архитектурную целостность этой части города. Мы строим двухэтажное здание с мансардной крышей в стиле Баташева. Помимо самого здания, мы хотим обустроить территорию вокруг, чтобы здесь могли отдохнуть не только посетители клиники, но и прохожие. Уверен, что к завершению работ это место будет не узнать, - поделился Михаил Арзуманян.

В Туле началось строительство инновационного стоматологического центра Фото: материалы пресс-служб

Пока на картах нет такого адреса, но по прогнозу Михаила строительство закончится в течение года. Современная клиника Smile Spa соберет двадцать сильных врачей, последнее оборудование, которое используют крупные клиники во всем мире. Это даст возможность проводить сложные хирургические операции в Туле, чего не было раньше.

Оснащение клиники не будет иметь аналогов в нашем городе. Оно позволит лечить пациентов, которых редко принимают в других стоматологических центрах. Например, детей с церебральным параличом. Работа будет организована так, что не будет строгого разделения на строго взрослое и детское направления. Родители смогут одновременно с ребенком вылечить зубы и не ждать долгие часы в коридоре.

В Туле началось строительство инновационного стоматологического центра. Фото: материалы пресс-служб

Новый центр будет использовать новую седативную технологию, которая позволит справиться со страхом и болью. Это не привычная анестезия с онемением и неприятными ощущениями, а совсем другой подход к комфорту пациентов: лечение во сне.. Подобное будет впервые реализовано в нашем городе.