Волонтеры помогли зооприюту «Оскар» в Новомосковске

Представители волонтерского центра регионального отделения «Единой России» посетили приют для собак «Оскар» в Новомосковске. Фото: материалы пресс-служб

13 апреля представители волонтерского центра регионального отделения «Единой России» вновь посетили приют для собак «Оскар», который находится в Новомосковске. Помогают учреждению активисты не впервые и прекрасно знают, что, в основном, питомцам не хватает еды и медикаментов. Однако, некоторым подопечным «Оскара» удается попасть в добрые руки и даже улететь за границу к новым хозяевам.

Встретила волонтеров «Единой России» Ольга Семенова - юрист приюта.Она открыла дверь в подсобку, куда ребята положили все, что привезли - корм, пеленки, новые миски, медикаменты, а затем проводила всех к вольерам.

Активисты «Единой России» всегда оперативно откликаются на просьбы приюта для животных. Фото: материалы пресс-служб

- Активисты «Единой России» всегда оперативно откликаются и дарят нам все, что мы просим, - с улыбкой говорит Ольга Владимировна, - так выходит, что их приезд всегда совпадает с каким-нибудь праздником - сначала они были у нас в канун Нового года, потом 8 Марта, а теперь вот почти в День космонавтики. Это всегда приятные встречи, позитивное общение!

Волонтеры уже знакомы с некоторыми постояльцами. Например, добрая дворняга по кличке Майя сразу же потянулась к гостям. Погладить ее вызвался активист волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Янголенко.

- Она очень приветливая и абсолютно не опасна, - комментирует Ольга Семенова, - но есть собаки, душу которых пока нам никак не отогреть… Живут у нас по два-три года, но все еще не идут на контакт с незнакомыми людьми.

- Свою работу мы начали чуть больше года назад - в разгар пандемии, - комментирует координатор регионального волонтерского центра «Единой России» Павел Астафьев. - Наши ребята ежедневно мониторят соцсети, реагируют на все обращения. Мы практически сразу заметили, что много сообщений поступает от приютов для животных из разных уголков Тульской области. Стали связываться с ними, ездить, помогать. Сначала своими силами, затем заручились поддержкой регионального отделения партии «Единая Россия». И теперь мы можем покупать то, что нужно животным в гораздо большем объеме – в зооприюты передано уже больше 350 килограммов корма.

Активист волонтерского центра регионального отделения «Единой России» Анастасия Стадник задержалась у одного из вольеров – смешной рыжий пес привлек ее внимание.

- Я всегда мечтала о собаке, - говорит Настя, - но у меня дома четыре кошки, боюсь, они не уживутся. Очень люблю животных и всегда стараюсь присоединяться к таким акциям волонтеров «Единой России». От того, что я хоть как-то могу помочь братьям нашим меньшим, становится радостнее на душе.

- Некоторым нашим питомцам везет, и они попадают в добрые руки, - добавляет Ольга Семенова, - Волонтерам приюта удается пристраивать собак даже за границу, не знаю, правда, как у них это получается, но потом новые хозяева присылают нам фотографии своих хвостатых подопечных. Например, получали такие снимки из Швейцарии, были и с берега Тихого океана. Это сложная и дорогая история, но она иногда случается. В прошлом году нам удалось найти дом для 150 питомцев. Сейчас в приюте «Оскар» больше двухсот собак. Без сторонней поддержки не обойтись, и мы готовы принимать любую помощь. Особенно рады тем, кто решит найти себе верного спутника и друга.

Волонтеры уже знакомы с некоторыми постояльцами. Фото: материалы пресс-служб

- Шефство над зооприютами в Тульской области – инициатива активистов волонтерского центра «Единой России», которую мы сразу же поддержали, - рассказал председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев. - При содействии регионального отделения партии, депутата Госдумы Николая Петрунина добрые акции ребят стали регулярными и перешагнули за пределы Тулы. Такие замечательные начинания молодежи необходимо развивать, стимулировать, и неслучайно оказание помощи приютам стало одним из основных направлений работы наших волонтеров, активистов «Молодой Гвардии». Это стало фактически новым проектом команды МГЕР-71. Будем и впредь помогать добровольцам в приобретении кормов для животных, в популяризации гуманного отношения к братьям нашим меньшим и поддержке неравнодушных людей, зоозащитников, создающих такие центры.