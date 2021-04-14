СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: Кто выиграет путешествие в Крым?

Партия Сергея Миронова разыграет путевку. Фото: материалы пресс-служб

Организатором акции стала партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ». Конкурс проводится в честь объединения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» с партиями «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и «ЗА ПРАВДУ». Напомним, окончательное решение о слиянии левопатриотических сил было принято в феврале на партийном съезде в Москве.

Как указано на официальном портале акции, для участия в конкурсе нужно заполнить анкету и пройти опрос на сайте ср2021.рф. Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2021 года. К розыгрышу допускаются только совершеннолетние жители Тульской области. Обладателя путевки определят 15 мая 2021 года с помощью генератора случайных чисел. Другие победители получат ценные призы от партии.

Подробнее об условиях акции можно узнать, позвонив по номеру +7 (958) 869-36-37.

Переходите по ссылке ср2021.рф прямо сейчас и участвуйте в розыгрыше призов!

* Мероприятие проводится с 01 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года включительно. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения - на сайте ср2021.рф.

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