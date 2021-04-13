Тульские единороссы поощрили победителей «космического» флэшмоба

13 апреля в атриуме Тульского кремля состоялась торжественная церемония награждения авторов лучших рисунков на космическую тематику. Фото: материалы пресс-служб

Во вторник, 13 апреля в атриуме Тульского кремля состоялась торжественная церемония награждения авторов лучших рисунков на космическую тематику. Инициатором детского флэшмоба «Поехали!» выступило «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»» – в рамках региональной космической недели, посвящённой 60-летию первого полёта Юрия Гагарина, юным жителям региона было предложено нарисовать тематическую открытку и разместить ее фотографию в соцсетях, отметив специальным хэштэгом.

– В рамках Недели космоса в нашем регионе прошло много интересных мероприятий, и одним из них стал флэшмоб «Поехали!», – отметила, приветствуя ребят и их родителей, заместитель министра-директор департамента культуры министерства культуры Тульской области Ирина Иванова. – Компетентное жюри отсмотрело порядка 800 творческих работ, были выбраны самые лучшие. И сегодня мы благодарим всех вас за участие!

Ирина Иванова вручила юным художникам дипломы победителей, а также годовые абонементы на бесплатное посещение филиалов Тульского музейного объединения. Один из них – музей имени П.Крылова в рамках Недели космоса организовал выставку «Космические первопроходцы», и именно на ее открытии председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Воробьев сообщил, что партия обязательно поощрит лучших учеников изостудий при музее и из муниципальных образований.

Сегодня в торжественной обстановке главный приз, учрежденный «Единой Россией», был вручен. Сертификаты на посещение Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в городе Калуга, где готовится к открытию новая экспозиция, ребятам передал представитель регионального исполкома партии Антон Неклюдов.

– «Единая Россия» всегда готова поддержать творческие начинания юных жителей региона, и, конечно, в год 60-летия первого полёта человека в космос мы не могли не отметить лучших участников такого замечательного флэшмоба. Надеемся, посещение музея вдохновит одаренных ребят на новые творческие успехи, – отметил он, обращаясь к участникам конкурса.

Поездка в Калугу состоится 22 апреля, она организована в рамках туристического проекта «Своими глазами», реализуемого региональным отделением «Единой России» при поддержке депутата Государственной Думы Николая Петрунина.