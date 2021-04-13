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Коронавирус Covid-1913 апреля 2021 11:25

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 13 апреля 2021 года: смертность в регионе немного уменьшилась

В регионе наблюдается положительная тенденция
Елена Иргиз
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Смертность в регионе немного уменьшилась

Смертность в регионе немного уменьшилась

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области коронавирусом заболели за сутки еще 85 человек. Всего выявлено 37 390 случаев COVID-19 за время распространения инфекции.

При этом 110 пациентов за сутки выздоровели от заболевания. Стабильно их число выше количества заболевших, что говорит о положительной тенденции. Всего болезнь победил 34 931 человек.

К сожалению, остается высокой смертность: за последние сутки она немного снизилось, но все же 9 человек не пережили пандемию. Всего в регионе от последствий заболевания умерли 1678 жителей.

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