Коронавирус в Тульской области, последние данные на 13 апреля 2021 года: смертность в регионе немного уменьшилась

Смертность в регионе немного уменьшилась Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области коронавирусом заболели за сутки еще 85 человек. Всего выявлено 37 390 случаев COVID-19 за время распространения инфекции.

При этом 110 пациентов за сутки выздоровели от заболевания. Стабильно их число выше количества заболевших, что говорит о положительной тенденции. Всего болезнь победил 34 931 человек.

К сожалению, остается высокой смертность: за последние сутки она немного снизилось, но все же 9 человек не пережили пандемию. Всего в регионе от последствий заболевания умерли 1678 жителей.