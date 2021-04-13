Wink представляет четвертый сезон сериала «Детство Шелдона» в переводе и озвучке Кураж-Бамбей Фото: материалы пресс-служб

15 апреля в Wink состоится эксклюзивная премьера четвертого сезона сериала «Детство Шелдона» в переводе и озвучке от Дениса «Кураж-Бамбей» Колесникова. Четвертый сезон состоит из 18 эпизодов, каждую пятницу в видеосервисе будут выходить две серии в новом переводе.

«Детство Шелдона» — американский ситком, спин-офф популярного комедийного сериала «Теория большого взрыва». Сериал повествует о девятилетнем вундеркинде Шелдоне Купере, который приступает к обучению в средней школе Восточного Техаса. Взрослый Шелдон — один из самых популярных персонажей в «Теории большого взрыва».

В четвертом сезоне зрители узнают, какие приключения ждут гениального мальчика в колледже. Три первых сезона «Детства Шелдона» в переводе Кураж-Бамбей также станут доступны 15 апреля в подписке Wink.

В Wink представлена большая коллекция фильмов и сериалов в озвучке Кураж-Бамбей: от классической «Теории большого взрыва» до новинок кинопроката.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.