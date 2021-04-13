АО «Внешстрой»: В ногу со строительным комплексом региона

Построенные "Внешстроем" жилые и социальные объекты - надежный фундамент авторитета компании. Фото: материалы пресс-служб

Не так давно Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку региона на ускоренную реализацию федеральной программы.

Об этом и не только мы беседуем с генеральным директором АО СЗ «Внешстрой» Николаем Афанасьевым.

- Николай Петрович, в Тульской области ускоренными темпами решают вопрос переселения из аварийного жилья. Ваша компания непрерывно вносит существенный вклад в решение этой важной для региона задачи…

- В том, что вопрос обеспечения людей комфортным жильем решается в регионе с опережением графика, большая заслуга Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. Коллектив нашего предприятия планирует продолжить работу с руководством области в этом направлении. АО «Внешстрой» всегда было и будет социально ориентированной компанией. Многие наши проекты воплощаются в жизнь не ради получения прибыли, а для решения важных в человеческом плане задач. Мы строим много домов в области для переселения людей из ветхого аварийного фонда, для детей-сирот… В частности, в этом году мы завершаем такую программу в Кимовске, а в следующем, 2022-м финализируем аналогичную миссию в Богородицке. В этом городе мы получили без торгов в аренду два земельных участка для строительства - согласно Указу, подписанному губернатором Алексеем Дюминым. На данный момент определены все планировочные решения, ведется инженерная проработка. В конце апреля выходим уже на строительную площадку. Реализация этого проекта поможет улучшить жилищные условия более 400 человек. Кроме того, наша компания в этом году, ориентировочно к ноябрю, закончит в областной столице строительство детского сада на 120 мест на Красноармейском проспекте.

- «Внешстрой» ведет большую работу и по обеспечению жителей региона инженерной инфраструктурой. Какие актуальные задачи в этом сегменте стоят на повестке дня?

- Во-первых, отмечу завершение важнейшего для нас проекта: сдан в эксплуатацию водовод на участке Венев - д. Анишино – пос. Волынцевский. Здесь мы осуществили замену старых и ветхих труб на современные полиэтиленовые толщиной 53 мм, которые прослужат до 100 лет и решат проблему аварийности, которая лишала холодной воды Пролетарский и часть Центрального округа Тулы.

Второе: в этом году, в конце лета мы планируем завершить строительство канализационного коллектора протяженностью 7,5 км от Красных ворот до улицы Гончарова. Дадим дополнительную возможность канализования поселкам Горелки и Октябрьский за счет строительства второго участка канализационного коллектора длиной 1,8 км.

- Николай Петрович, все ваши проекты, будь то один дом или такой масштабный жилой микрорайон, как «Красные ворота» отличаются высоким качеством строительства, ответственным подходом к каждой детали…

- Это наше незыблемое правило – вот уже более 25 лет мы строим на совесть, с любовью к своей профессии! Поэтому, покупая жилье, построенное АО «Внешстрой», у людей сразу возникает уверенность в правильном выборе. Мы еще никого не подвели и не обманули. Это касается как выполнения обязательств перед дольщиками, сроков строительства, так и качества нашей работы.

Такие показатели возможны благодаря слаженной и ответственной работе нашего коллектива. Когда люди трудятся с высокой степенью ответственности за результат, не может быть невыполнимых задач. Есть задачи сложные, но интересные. Такие нам нравятся!

Построенные нами жилые и социальные объекты - солидный фундамент нашего авторитета. Развитию способствует сотрудничество с проектными организациями, наличие в портфеле заказов серьезных объектов с архитектурной проработкой, внушительная материально-техническая база.

Так будет выглядеть жилой комплекс “Красные ворота” по Московскому шоссе. Фото: материалы пресс-служб

Дома «Внешстроя» – это всегда удачные планировочные решения, комфортные и уютные квартиры. Еще важный момент: мы строим, используя проверенные, эффективные материалы и оборудование, чтобы не просто сдать дом, а построить его на века.

У строительной индустрии Тульской области хорошие перспективы. Благодаря усилиям руководства региона, не только областной центр, но и весь Тульский край в последние годы переживает второе рождение. Теперь нам есть, что показать туристам и куда поехать самим! А чем привлекательнее край, тем больше людей к нам захотят переехать, а это наши потенциальные клиенты.

АО СЗ "Внешстрой":

Тула, ул. Демидовская плотина, дом 27, тел. (4872) 40-58-62.

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