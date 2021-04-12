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Коронавирус Covid-1912 апреля 2021 11:33

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 12 апреля 2021: за неделю умер 71 человек

При этом число выздоровевших больше количества заболевших
Елена Иргиз
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За неделю умер 71 человек с коронавирусом

За неделю умер 71 человек с коронавирусом

Фото: Алексей ФОКИН

По данным регионального оперативного штаба, с 6 по 12 апреля от коронавируса вылечились 689 жителей Тулы и других районов области. Общее число выздоровевших за все время пандемии – 34821 человек.

Также отмечается 616 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в области заболели 37 305 человек. Кроме этого, за неделю 71 житель Тулы и области скончался.

Это граждане в возрасте от 30 до 92 лет преимущественно с хроническими заболеваниями. Общее число умерших от коронавируса за все время наблюдений - 1669 человек.

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