Коронавирус в Тульской области, последние данные на 12 апреля 2021: за неделю умер 71 человек

За неделю умер 71 человек с коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

По данным регионального оперативного штаба, с 6 по 12 апреля от коронавируса вылечились 689 жителей Тулы и других районов области. Общее число выздоровевших за все время пандемии – 34821 человек.

Также отмечается 616 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в области заболели 37 305 человек. Кроме этого, за неделю 71 житель Тулы и области скончался.

Это граждане в возрасте от 30 до 92 лет преимущественно с хроническими заболеваниями. Общее число умерших от коронавируса за все время наблюдений - 1669 человек.