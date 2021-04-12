Новомосковский Азот помог лаборатории политехнического колледжа. Фото: материалы пресс-служб

Среди переданного – приборы для определения динамической и кинематической вязкости вещества, химические реактивы и необходимая лабораторная посуда различного объема и назначения.

Как отметили в колледже: «Данное мероприятие позволит создать в техникуме специализированную площадку для проведения демонстрационного экзамена по направлению «Лабораторный химический анализ».

У политехнического колледжа и Новомосковского Азота давно налажено плодотворное сотрудничество. Образовательное учреждение остается одной из основных кузнец рабочих кадров для химических предприятий города.

Напомним, что программа #20ДобрыхДелЕвроХима приурочена к 20-летнему юбилею, который компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко отмечает в этом году.