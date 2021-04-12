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Общество12 апреля 2021 11:00

Новомосковский Азот помог лаборатории политехнического колледжа

АО «НАК «Азот» в рамках программы «20 добрых дел ЕвроХима» передало более 165 единиц лабораторного оборудования и реактивов Новомосковскому политехническому колледжу
Источник:kp.ru
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Новомосковский Азот помог лаборатории политехнического колледжа.

Новомосковский Азот помог лаборатории политехнического колледжа.

Фото: материалы пресс-служб

Среди переданного – приборы для определения динамической и кинематической вязкости вещества, химические реактивы и необходимая лабораторная посуда различного объема и назначения.

Как отметили в колледже: «Данное мероприятие позволит создать в техникуме специализированную площадку для проведения демонстрационного экзамена по направлению «Лабораторный химический анализ».

У политехнического колледжа и Новомосковского Азота давно налажено плодотворное сотрудничество. Образовательное учреждение остается одной из основных кузнец рабочих кадров для химических предприятий города.

Напомним, что программа #20ДобрыхДелЕвроХима приурочена к 20-летнему юбилею, который компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко отмечает в этом году.

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