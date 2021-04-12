В Туле накрыли подпольную нарколабораторию

Полиция нашла 27 кг наркотиков и 15 литров веществ для их изготовления Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает УМВД России по Тульской области, подпольный цех для изготовления наркотических веществ обнаружили в минувшие выходные в ходе осмотра частного дома в селе Новопокровское в Богородицком районе.

Известно, что дом, где расположился подпольный цех и нашли лабораторное оборудование, принадлежит 57-летнему жителю Узловой. Однако постоянно в нем проживал его 31-летний сын, который к моменту обыска скрылся.

На месте, где развернулся подпольный цех, обнаружили почти килограмм производного N-метилэфедрона: a-Пирролидинопентиофенон, около 15 литров прекурсоров в жидком виде, а также 27 килограмм синтетических наркотиков.

В настоящее время назначена экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". 31-летний житель Узловой находится в розыске.