Зорко одно лишь сердце. Новое произведение Александра ЛАПИНА «Книга живых» завершает роман-эпопею «Русский крест». Фото: материалы пресс-служб

Начало ХХI века в отечественной литературе можно смело назвать временем возрождения саги как неспешного, развернутого, многофигурного повествования, отражающего жизнь персонажей буквально в пошаговом режиме. Технический прогресс навязывает нам сверхскоростные ритмы, мы, в свою очередь, чтобы удержаться в седле, пытаемся им соответствовать. Но человеческая природа берет свое, и чем стремительнее мы несемся сквозь отпущенные нам дни, тем острее в нас потребность найти пространство, где время течет так, как мы к тому привыкли – сообразно биению человеческого сердца.

Таким пространством и становится многотомная эпопея, герои которой с каждым следующим романом становятся нам все ближе и роднее, как это случилось с персонажами эпопеи Александра Лапина «Русский крест», продолженной романами «Святые грешники» и «Крымский мост». И вот перед нами трилогия «Книга живых», которой автор намерен завершить повествование о поколении, вступившем в жизнь в начале 60-х годов ХХ века.

Три в одном: любовь, политика и философия

В «Книгу живых» вошли три произведения – повесть о любви «Роман и Дарья», политический детектив «Суперхан» и философская притча «Вирусы» – кардинально отличающихся не только масштабом, но и жанром, однако объединенные одной темой – взаимоотношения человека с окружающим миром в самых разных его проявлениях.

Зорко одно лишь сердце. Новое произведение Александра ЛАПИНА «Книга живых» завершает роман-эпопею «Русский крест» Фото: материалы пресс-служб

Из всего многообразия ракурсов, под которыми ее можно рассматривать, Александру Лапину ближе всего тот, что связан с поиском своего места в этом мире. Из романа в роман – и началось это еще в «Русском кресте» – он настойчиво и доказательно проводит мысль, что для человека невозможно, найдя это место, успокоиться, посчитав, что оно занято им раз и навсегда: мир меняется быстрее, чем мы порой в состоянии это заметить и то, что сегодня нам кажется незыблемым, завтра может превратиться в мираж, химеру.

Отстаивать уже завоеванный плацдарм или бороться за обретение нового – каждый решает для себя сам. Читателю потому и близки герои Лапина – Александр Дубравин и Амантай Турекулов, Владимир Озеров и Анатолий Казаков – что они, когда жизнь сбивается с привычного пути, имеют мужество не только принять решение, как поступить, но и принимают на себя ответственность за последствия своих поступков.

В трилогии «Книга живых» читатель встретится с ними снова. И снова, исполненный сочувствия и восхищения, будет наблюдать, как четверо настоящих мужчин отвечают на вызов, брошенный им жизнью.

«Монтекки» и «капулетти» XXI века

Повесть «Роман и Дарья» – транспонированный в наш сегодняшний день сюжет о Ромео и Джульетте, а если заострить аналогию, то «Вестсайдская история» в отечественных реалиях 20-х годов XXI века, где любящие разделены не только сословными, но и политическими барьерами: и те, и другие вырастают до гигантских размеров в обществе, до сих пор не разобравшемся, как относиться к собственной истории, и с упорством, достойным лучшего применения, продолжающем делить людей на «белых» и «красных».

Отцу Анатолию снова придется покинуть стены тихой обители и окунуться в горячий водоворот земных страстей. Нынешних «монтекки» и «капулетти» примирить гораздо труднее, чем во времена Шекспира, поскольку у каждой из сторон своя правда, оплаченная кровью и памятью поколения. Автор прекрасно разбирается в хитросплетениях человеческих характеров и, не позволяя себе идти на поводу у читательских ожиданий, делает счастливый финал психологически обоснованным. Отцу Анатолию потребуется все его мужество и вся отпущенная ему мудрость, чтобы водворить мир и благоволение в души паствы, вверенной его попечению.

Куда привели постсоветские мечты

Роман «Суперхан» – политический детектив, действие которого разворачивается в жестких реалиях постсоветского пространства. Но для автора главное – не занимательная, лихо закрученная интрига из жизни политической элиты, а возможность проанализировать, какое общество построили бывшие советские республики на руинах развитого социализма: куда завели нас надежды присоединиться к той части прогрессивного человечества, которая обитала за «железным занавесом», во что превратил каждого из нас «звериный оскал капитализма».

Лапин вдумчиво и внимательно анализирует, что на самом деле стоит за привычными уху и глазу идеологическими клише. Страны, образовавшиеся на обломках СССР, разными путями возводили свою государственность и, по мнению автора, наиболее показателен в этом отношении опыт России и Казахстана.

Амантай Турекулов, достигший у себя на родине вершин политического олимпа, дорого заплатил за то, чтобы сделать достоянием гласности тайны сильных мира сего: взращенный системой, он рискнул пойти против нее. А Александр Дубравин, верный памяти друга, нашел в себе силы подхватить знамя, выпавшее из его рук. Собственно, то, что произошло с ними обоими, прекрасно вписывается в известное присловье: даже если вы не занимаетесь политикой, рано или поздно политика займется вами.

Осмысление опыта, навязанного пандемией

«Вирусы» ближе всего по жанру к философской притче, но в них угадываются черты и триллера, и любовной истории, и приключенческого романа. И даже, в известном смысле, социальной сатиры в духе не утратившего актуальности постулата про жизнь в обществе и свободу от него: алчный делец, готовый ради наживы поставить на карту не только свою, но и чужие жизни, – персонаж вполне в духе времени.

«Вирусы» – это попытка осмыслить опыт, который навязала нам пандемия. Владимир Озеров, живущий с женой в глухой тайге, осознает себя частью природы – ему внятен язык животных, деревьев и трав, мысли, его связь с надмирным – продолжение связи с предками. Но выверенную гармонию бытия в одно мгновение может разрушить злая воля, выдающая зло за благо. Хрупкость человечьего существования, неисповедимость путей поиска гармонии – в этой философии кроется один из ключевых источников вдохновения автора.

«Книга живых», если рассматривать ее целостно, при всем жанровом разнообразии может быть названа и романом воспитания. Точнее – самовоспитания. Если ты хочешь оставаться человеком, этот процесс может закончиться для тебя только вместе с жизнью – таково кредо автора, которое он не устает отстаивать в каждом новом своем произведении.

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Ксения ВИШНЕВСКАЯ