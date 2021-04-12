Алексей Дюмин обратился к тулякам в День космонавтики Фото: Алексей ФОКИН

Алексей Дюмин обратился к тулякам в связи с Днем космонавтики. Глава региона напомнил, что 60 лет назад человек открыл для себя космическое пространство, и первым стал наш космонавт Юрий Гагарин, чей полет навсегда останется в истории Отечества и всего мира.

«В этот день мы отдаем дань уважения нашим героям – летчикам-космонавтам, чествуем ученых и инженеров, конструкторов и испытателей – всех, кто своим трудом способствует развитию космической индустрии России.

Тульская область – родина Евгения Хрунова, Валерия Полякова, Сергея Залётина – космонавтов, которые в разное время внесли свой вклад в развитие отрасли», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона также выразил уверенность, что традиции отечественной космонавтики сохраняются и преумножаются мужеством современных космонавтов и научным и интеллектуальным потенциалом страны.