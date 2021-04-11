Тульские единороссы поддержали благотворительную акцию фонда «Не молчи»

С куклой «медведь-единоросс» с удовольствием фотографировались все желающие

В субботу, 10 апреля при участии «Единой России» в Тульской областной филармонии прошло торжественное мероприятие, организованное в честь трехлетия благотворительного фонда «Не молчи». В его подготовке была задействована большая команда неравнодушных людей и в их числе – представители регионального отделения партии, ее добровольческого корпуса. На входе всех гостей мероприятия встречали волонтеры «Единой России», обеспечившие всех участников медицинскими масками, а также ростовая кукла – «медведь-единоросс», с которым с удовольствием фотографировали все желающие.

Этот праздник стал не только подведением итогов работы объединения и презентацией его социальных проектов, благодаря концерту удалось сделать большое доброе дело

Этот праздник стал не только подведением итогов работы объединения и презентацией его социальных проектов. Благодаря концерту удалось сделать большое доброе дело – собрать необходимую сумму для пятилетней тулячки Агаты Еркиной со сложной формой ДЦП. Девочке необходима реабилитация в Тульском физкультурно-оздоровительном центре «Логос». И в этом оказали помощь тульские единороссы, отреагировавшие на обращение в региональную общественную приемную партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и депутат Госдумы Николай Петрунин передали в фонд средства, с помощью которых сегодня удалось закрыть сбор денег для маленькой Агаты, а также будет оказана поддержка другим семьям на лечение детей с ОВЗ.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев

– Чужих бед и чужих детей не бывает, никто не должен оставаться наедине с проблемами, особенно, если они касаются здоровья детей, – отметил, приветствуя участников праздника, Николай Воробьев. – В рамках социально значимых партпроектов «Единая страна – доступная среда», «Крепкая семья» мы стараемся из гола в год помогать особым семьям, организовывать для них новогодние представления, праздники, выставки творческих работ, оздоровительные мероприятия, хорошие, добрые акции. Всегда готовы оказать поддержку в самых разных вопросах, и по этому направлению мы взаимодействуем с общественными организациями. Особые дети нуждаются в нашем тепле, заботе и внимании, в социализации, и огромное спасибо всем неравнодушным к их проблемам – всем вам!

– «Единая Россия» всегда оказывала нам поддержку, – рассказал президент Тульского благотворительного фонда «Не молчи», член регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», папа особенного ребенка Евгений Макалов. – Хочу особенно поблагодарить за организацию выездных каникул для наших подопечных в загородный комплекс «Капитан», где родители и дети могли насладиться красотой природы, отдохнуть и развлечься.

На входе всех гостей мероприятия встречали волонтеры «Единой России»

Почетными гостями на мероприятии также стали уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Наталия Зыкова, глава города Тулы, член президиума регионального политсовета «Единой России» Ольга Слюсарева, заместитель председателя Тульской городской Думы, член РПС партии Евгений Смолянинов. После торжественной части и церемонии награждения команды фонда «Не молчи» состоялся благотворительный концерт с участием творческих коллективов.