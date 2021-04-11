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Коронавирус Covid-1911 апреля 2021 11:22

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 11 апреля 2021: количество заболевших меньше числа выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 апреля 2021
Елена Иргиз
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Количество заболевших коронавирусом меньше числа выздоровевших

Количество заболевших коронавирусом меньше числа выздоровевших

Фото: Алексей ФОКИН

По данным регионального оперативного штаба Тульской области на 11 апреля 2021 года COVID-19 заболело 85 человек. Среди заболевших — жители разных городов и районов региона. Их своевременно изолировали в стационарах или на дому.

Всего с начала распространения вируса в области его выявили у 37 218 человек. Также 100 жителей Тульского региона выздоровели от коронавируса за минувшие сутки. С начала весны 2020 удалось справиться с болезнью 34 718 пациентам.

К сожалению, 10 человек за сутки скончались. Почти у всех них наблюдались дополнительные хронические заболевания в историях болезни. Таким образом, общее количество жителей Тульской области, умерших с COVID-19, достигло 1 659 человек.

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