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Общество11 апреля 2021 10:23

В Тульской области коммунальщики мусор сбрасывали прямо в Оку

Возбуждено административное дело
Елена Иргиз
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кадр из видео, видео: группа "ЧП Тула"

кадр из видео, видео: группа "ЧП Тула"

Мусор машинами сбрасывали в Оку в Суворовском районе. Такое происшествие запечатлели очевидцы и выложили ее в социальных сетях.

Это произошло в Чекалине. Там несколько дней назад из-за паводка вода подтопила мост. Потом вода сошла, но на берегу остались кучи разного мусора. Видимо, чтобы решить проблему быстро и без особых усилий, местные коммунальные службы решили просто скинуть мусор обратно в Оку. Данное происшествие и попало на видеозапись.

Этим фактом уже заинтересовались в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. В настоящее время возбуждено административное дело, выясняются все обстоятельства происшествия.

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