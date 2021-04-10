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Коронавирус Covid-1910 апреля 2021 11:07

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 10 апреля: число заболевших постепенно снижается

Правда, количество смертей остается стабильно высоким
Елена Иргиз
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Число заболевших коронавирусом в Тульской области постепенно снижается

Число заболевших коронавирусом в Тульской области постепенно снижается

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области еще 87 человек заболели COVID-19 за сутки. Таким образом, число зарегистрированных случаев в регионе достигает 37 133.

При этом 105 пациентов выписались с отрицательными тестами на коронавирус. Победивших заболевание в регионе сейчас - 34 618 человек, и их количество стабильно превышает заболевших.

Также отмечается 10 летальных случаев от осложнений, вызванных хроническими болезнями. Всего пандемию не пережило 1 649 туляков.

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