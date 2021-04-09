Министр здравоохранения Алексей Эрк не покидает свой пост Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 9 апреля, появилась информация о возможном уходе со своего поста Алексея Эрка. Однако в самом министерстве опровергли этот слух, подчеркнув, что глава системы здравоохранения Тульской области продолжает работать, но в настоящее время находится на больничном.

Для справки: в 2014 году в Тульской области впервые в Российской Федерации по инициативе Алексея Эрка в широкую практику был внедрен метод аутофлуоресцентной стоматоскопии. С 2016 года он является главным внештатным специалистом по профилактической стоматологии. В сентябре 2019 года Эрк избрался депутатом Тульской областной думы, однако вскоре сдал мандат в связи с назначением на пост министра здравоохранения региона. Общий стаж работы в медицинской сфере - более 16 лет.