Весна – сезон простуд и лор-заболеваний Фото: материалы пресс-служб

– Появилось уплотнение с правой стороны на корне языка. Судя по поиску данной проблемы в интернете, это похоже на увеличенную язычную миндалину. Так ли это? Или это может быть онкологией?

– При самостоятельном осмотре полости рта язычную миндалину увидеть невозможно, и находится она строго по центру – у корня языка. Вероятно, вы увидели гиперплазию (увеличение) лимфоидной (защитной) ткани по правому краю языка. В данном случае необходимо обязательно исключить онкологическое заболевание. В этом интернет вам не помощник. Нужно обратиться к врачу, который возьмет биопсию материала. Если онкология не подтверждается исследованием, значит, уплотнение вызвал воспалительный процесс. Это может быть глоссит – воспаление языка. Но точный диагноз поставит только врач после осмотра.

Весна – сезон простуд и лор-заболеваний Фото: материалы пресс-служб

– Начало неметь горло, пошла к врачу, который поставил острый фарингит, пила таблетки, помогло только на некоторое время. После этого на языке появились прыщики и синие маленькие вены. Помогите, что делать?

– По вашему описанию это однозначно воспаление. С ним надо бороться! В этом случае очень важно взять мазки из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам. Лечение назначается в день осмотра, после получения результатов мазка лечение корректируется.

– У ребенка заболели уши. Что делать?

– Конечно, необходимо обратиться к лор-врачу, потому что боли в ушах бывают по разным причинам. Капать какие–либо капли в уши до осмотра врача лучше не стоит. Для каждого заболевания существует определенный препарат. Неподходящие капли могут оказать токсическое воздействие на слуховой нерв. В результате неправильного лечения ребенок может оглохнуть.

– Уже вторую неделю, когда разговариваю, периодически возникает и исчезает режущая резкая боль. Других симптомов нет. Ни температуры, ни боли при глотании, никуда не отдает ничего, горло не красное, миндалины не увеличены.

– Существует пять причин боли в горле. Первая – инородное тело, то есть может быть и рыбная кость. Вторая причина – травма, то есть кость могла не застрять, но поцарапать или кольнуть. Третья причина – это онкология. Все эти три причины лор–врач исключает при осмотре. Следом остаются только две – аллергия и воспаление. Других причин нет. Обратитесь к врачу, и картина станет ясна.

– Появились проблемы с носом. Периодически появляются выделения, причем из одной ноздри, иногда жидкость, а иногда и кровь. Никаких болей нет. Голова не болит. Давление во время кровотечения – норма. Отчего это может быть?

Весна – сезон простуд и лор-заболеваний Фото: материалы пресс-служб

– Это борьба иммунитета с отеком (вялотекущим воспалением) в полости носа и, возможно, в придаточных пазухах носа. Когда организм побеждает, отек сходит и жидкость вытекает. Кровотечение также возникает из–за воспалительного процесса – истончается слизистая полости носа в зоне Киссельбаха – в месте наибольшего скопления сосудов.

– Можно ли полностью вылечить хронический гайморит?

– Любое хроническое заболевание бывает в обострении и в ремиссии. Не исключение и риносинусит или же гайморит. При данном заболевании ремиссия – это когда нет четырех симптомов: выделений из носа, заложенности, нарушений обоняния и боли в проекции придаточных пазух носа. Ремиссия более пяти лет может считаться полным выздоровлением. Главное – проводить поддерживающее лечение.

Это возможно делать и самостоятельно по рекомендациям врача, без ежегодного посещения клиники.

– Обнаружил увеличение левой подчелюстной слюнной железы. Левая железа немного больше правой и менее плотная. Других жалоб нет. Стоит ли обращаться к врачу?

– Скорее всего, вы нащупали не слюнную железу, а увеличенный лимфатический узел. Это говорит о том, что в вашем организме развивается инфекция (по топографии – в лор-органах). Необходимо обратиться к врачу, чтобы назначить правильное обследование и лечение.

– При мытье головы в ухо попала вода. Теперь я постоянно ощущаю шум в ухе, оно как будто заложено. Возможно ли помочь себе в домашних условиях?

– Возможно, в ухе образовалась серная пробка, которая при попадании воды разбухла. Необходимо провести простую процедуру промывания.

– Можно ли греть ухо солью, когда болит?

– Самостоятельно назначать себе прогревание ни солью, ни гречкой, ни грелкой нельзя! Использование сухого тепла ведет к ускорению процессов размножения бактерий. Это может стать причиной возникновения тяжелых осложнений, таких как менингит, абсцесс мозга, сепсис и так далее. Чтобы исключить вероятность ухудшения состояния здоровья, перед использованием тепловых процедур нужно обязательно посоветоваться с отоларингологом.

– У меня закладывало уши, с правой стороны больше всего. Продолжались симптомы около двух месяцев, сильно закладывало с утра, потом в течение дня отпускало.

– Одно ухо закладывает, когда идет воспаление евстахиевой трубы. Евстахиева труба вентилирует среднее ухо, и состояние ее напрямую связано с состоянием полости носа и придаточных пазух. Не исключено, что необходима рентгенограмма придаточных пазух носа. Лечение такой проблемы довольно простое, медикаментозное.

– У моей четырехлетней дочери уже неделю не проходят зеленые выделения из носа. Делаем промывания, но не помогает. Что делать?

– Если идут такого рода выделения, значит, это воспаление. И оно может уходить глубже. Например, перейти в решетчатые пазухи. Придаточные пазухи носа в домашних условиях промыть невозможно. Промывание носа проводится детям с 10-дневного возраста при помощи лор-комбайна.