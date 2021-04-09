Весна по-тульски: то грязевая сель, то пылевые бури

Улица Станиславского: полоса грязи - почти метр от бордюра. Фото: Игорь КОПЫТОВ

В этом году зима долго не сдавала свои позиции, поэтому таяние завалов снега на обочинах как-то прошло довольно незаметно. Если не считать, что как-то раз еще в середине марта из-за резкой оттепели затопило в утренний час-пик два участка одной из важнейших городских артерий — Рязанское шоссе. Снежные надолбы просто на давали уйти воде с проезжей части, образуя «бассейны» глубиной до 30-40 сантиметров. Пришлось тогда коммунальщикам резво разгребать вручную смерзшиеся кучи на обочинах.

Но в остальном уборка грязных сугробов с обочин произошла естественным путем, без привлечения усилий спецавтохозяйства и аналогичных структур.

Ул. Рязанская: двойная сплошная совершенно невидна под слоем грязи. Соблюдаем правила "по приборам"? Фото: Игорь КОПЫТОВ

Другое дело, что грязь-то осталась! Порой подсохший плотный ее слой тянется по проезжей части чуть ли не на пол-метра от обочины. И убираются в этом плане улицы Тулы из рук вон плохо.

Настрой коммунальных служб легко читаем: ждем традиционных апрельских дождей, которые опять же без усилий человека смоют всю грязь в ливневку. А тут еще и череда субботников грядет — опять же можем обойтись усилиями обычных горожан. Но пока суть да дело, тонны не просто грязи, а смеси земли, песка и оставшегося с зимы реагента, успешно подсыхают, переходя в другое агрегатное состояние — в пыль. И опять же, учитывая, что в составе этой пыли куча химии, пыль непростую, а весьма вредную. Вредную и летучую — апрель, как известно, славится своим порывистым ветром.

Ул. Рязанская: без комментариев. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Не на пользу здоровью

Первым делом от таких сметов страдают автомобилисты. Залежи грязи по обочинам дороги сужают проезжую часть. После дождя все это превращается в грязевое месиво, ездить по которому тоже дело малоприятное, да и машины мыть потом замаешься.

Да и пешим горожанам такой химически-пылевой коктейль в воздухе на пользу здоровью не идет. И так техногенная нагрузка в регионе весьма высока, а тут еще и это... Недаром заболевания дыхательных органов в Тульской области по статистике Минздрава составляют почти треть от всех болезней — 32,4%.

Городской переулок: залежи грязи, продавленные до асфальта автомобильными колесами. Фото: Игорь КОПЫТОВ

А грязь и ныне там

Логичный вопрос: почему, как только не закончили с уборкой снега, нельзя сразу же заняться очисткой улиц от так называемого смета? Чтобы все это не растаскивалось колесами машин по проезжей части, не взметалось пылевыми бурями при малейшем ветре?

Тем более, что, согласно нормативам суточная неравномерность накопления смета принимается в пределах 1,5—2 мм. Городские магистральные улицы и площади подлежат генеральной уборке один или два раза в день, а в течение дня — дежурной уборке. Улицы с меньшим движением транспорта подвергаются генеральной уборке один раз в день, а дежурной уборке — по необходимости.

Ул. Кауля: этот смет на газоне очевидно не убирают с зимы. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Очистка территорий населенных пунктов определяется «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88). При этом уточняется, что уборка должна производиться, в основном, в поздние вечерние или ранние утренние часы, когда количество пешеходов незначительно. Причем, мойка и подметание тротуаров производится до выполнения этой операции на проезжей части.

Еще один документ, доказывающий необходимость оперативного наведения чистоты на городских улицах, - Закон Тульской области от 12.07.2018 № 54-ЗТО «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории муниципального образования, и порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий».

Улица Пролетарская, напротив ТЦ "Рио": чисто. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Природа опять нам поможет?

Надо отдать должное, с наступлением апреля какая-то «движуха» в городе наблюдается. Как отмечают сами туляки, на центральных улицах уже попадаются бригады с лопатами и техника для сбора смета. Но лишь по выходным, днем, создавая дополнительные пробки. Но стоит чуть отъехать в сторону от проспекта, и... картина маслом — тишина, грязь и пыль.

Причем, не совсем понятно, куда девались маленькие моторизованные пылесосики, которые бодро катались по улицам Тулы прошлым летом? Помнится, в отчетности властей говорилось, что их достаточно для наведения порядка на городских тротуарах.

В общем, опять, кажется, коммунальные службы города замерли в ожидании помощи в решении своих проблем со стороны природы.

Улица Перекопская: проезжая часть сужена грязевыми отложениями. Фото: Игорь КОПЫТОВ

«Комсомолка» провела рейд по тульским улицам, выяснив, где у нас убирают грязь и пыль, а где нет. Подробности с адресами — в нашем фоторепортаже.

Улица Оборонная: залежи грязи. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Улица Болдина: смет явно чистили. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Улица Дм. Ульянова: чисто - лишь немного прошлогодней листы с газона налетело. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Улица Болдина: несмотря на транспортную загруженность, здесь уже успели навести чистоту. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Съезд на ул. Рязанскую: проезжая часть грязью сужена вдвое. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Улица Перекопская: местами чисто, местами "залежи". Не очень похоже, чтобы тут убирались. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Улица Оборонная: чисто. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Улица Демидовская плотина: местами чисто, местами не очень. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Красноармейский прспект: здесь явно убирались. Фото: Игорь КОПЫТОВ