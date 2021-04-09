На улице Станиславского в Туле маршрутка врезалась в легковушку
Фото: Игорь КОПЫТОВ
ЧП с участием маршрутки и легкового автомобиля произошло сегодня, 9 апреля в районе 14 часов.
На улице Станиславского в Туле маршрутка врезалась в легковушку
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Газель, курсирующая на маршруте 51, шла в левой полосе, в правой ехал "Каблучок".
На улице Станиславского в Туле маршрутка врезалась в легковушку
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Задолго до поворота налево девушка - водитель на "Каблучке" показала поворотником направление своего движения, двигалась с низкой скоростью.
На улице Станиславского в Туле маршрутка врезалась в легковушку
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Однако несмотря на это, маршрутка попыталась обогнать даму слева, но произошло столкновение.