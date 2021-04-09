На улице Станиславского в Туле маршрутка врезалась в легковушку Фото: Игорь КОПЫТОВ

ЧП с участием маршрутки и легкового автомобиля произошло сегодня, 9 апреля в районе 14 часов.

На улице Станиславского в Туле маршрутка врезалась в легковушку Фото: Игорь КОПЫТОВ

Газель, курсирующая на маршруте 51, шла в левой полосе, в правой ехал "Каблучок".

На улице Станиславского в Туле маршрутка врезалась в легковушку Фото: Игорь КОПЫТОВ

Задолго до поворота налево девушка - водитель на "Каблучке" показала поворотником направление своего движения, двигалась с низкой скоростью.

На улице Станиславского в Туле маршрутка врезалась в легковушку Фото: Игорь КОПЫТОВ

Однако несмотря на это, маршрутка попыталась обогнать даму слева, но произошло столкновение.