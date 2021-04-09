Туляки смотрят сериалы в 7 раз чаще, чем полнометражное кино

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Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за первый квартал 2021 года. Число активных пользователей онлайн-кинотеатра в регионе увеличилось на 3%.

По данным исследования, туляки смотрят онлайн многосерийные кино почти в 7 раз чаще, чем полнометражное. Жанровые предпочтения пользователей разделись: одни любят драмы, а другие выбирают комедии.

Аналитики отметили, что в этом году продолжают укреплять позиции российские сериалы. Так, на первом месте у туляков по просмотрам – ситком «Ивановы-Ивановы» (more.tv), второе закрепилось за драматическим телесериалом «Бывшие» (START). Третьей по популярности стала комедийная многосерийная лента о волейболе «Дылды» (more.tv), где главную роль сыграл Павел Деревянко. Также в рейтинг востребованных сериалов у жителей региона вошли комедийный проект «Война семей» (START), «257 причин, чтобы жить» (START) и «Молодежка» (more.tv).

Среди полнометражных фильмов с начала года особой популярностью пользуется блокбастер «Последний богатырь: корень зла». На втором месте – новогодняя комедия «Обратная связь». Завершила тройку кинокартина, основанная на одноименном культовом веб-сериале «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее». Все эти фильмы доступны пользователям в сервисе START.

В новом сезоне партнеры сервиса подготовили для пользователей МегаФон ТВ много премьер. Среди них мультипликационная лента «Душа», новый сериал «Happy End» (more.tv), комедия с Сергеем Буруновым и певицей Монеточкой «Родные» (START), «Лига справедливости» Зака Снайдера и драма «Земля Кочевников», номинированная на 6 «Оскаров».

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются 70,4 млн клиентов.