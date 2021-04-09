Игрокам тульского «Арсенала» Гиа Григалаве и Гураму Аджоеву может грозить многолетняя дисквалификация Фото: материалы пресс-служб

Суть истории: во встрече с ЦСКА, окончившейся поражением туляков со счетом 1:2, судья в начале второго тайма при счете 1:1 удалил нападающего «Арсенала» Евгения Луценко. Форвард получил обе карточки за жесткую игру с «армейцем» Игорем Дивеевым. Второй «горчичник» был дан за удар локтем в лицо при верховой борьбе.

Далее случился сам конфликт — по окончанию матча в подтрибунном помещении. По некоторым данным, Григалава и Аджоев-младший набросились на тренеров ЦСКА, угрожая «проломить головы». До рукоприкладства дело не дошло — футболистов оттащили от тренеров.

По оценке юристов, игрокам тульского «Арсенала» за конфликт возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося. За попытку физического воздействия или само физическое воздействие возможен штраф или дисквалификация на срок от трех матчей до двух лет.

Отметим, что президент «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию о конфликте. Руководитель тульского клуба заявил, что такой ситуации произойти не могло.