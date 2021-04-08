Психическое здоровье, социальные аспекты в условиях C0VID-19. Как тулякам управлять своими эмоциями в период распространения коронавируса Фото: материалы пресс-служб

В январе 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка нового коронавирусного заболевания является чрезвычайной ситуацией общественного здравоохранения международного масштаба. ВОЗ констатировала наличие высокого риска того, что коронавирус 2019 года (COVID-19) распространится по всему миру. В марте 2020 года, по оценке ВОЗ, вспышка коронавируса была охарактеризована как пандемия.

ВОЗ и органы здравоохранения во всем мире действуют в целях сдержания вспышки COVID-19. Однако это кризисное время порождает стресс среди населения. Данные соображения по вопросам психического здоровья были сформулированы департаментом ВОЗ по психическому здоровью и потреблению ПАВ. Они адресованы различным группам людей в этот период.

Психическое здоровье, социальные аспекты в условиях C0VID-19. Как тулякам управлять своими эмоциями в период распространения коронавируса Фото: Игорь КОПЫТОВ

Население в целом

Коронавирус коснулся людей во многих странах, не стоит связывать его с какой-то этнической группой или национальной принадлежностью. Проявляйте эмпатию ко всем, кого коснулось это заболевание. Не называйте людей, кого коснулось это заболевание, «случаями CОVID-19», «жертвами», «семьями CОV1D-19» или «заболевшими». Они «люди, у которых CОVID-19», «люди, проходившие лечение в связи с CОVID-19», а после выздоровления их жизнь продолжится на работе, в их семьях и среди любящих их людей. Ограничьте до минимума чтение либо просмотр и прослушивание новостей и программ, вызывающих у вас тревогу или депрессию. Обращайтесь только к официальной информации из надежных источников. Достоверные факты помогут свести страхи к минимуму. Защитите себя и оказывайте поддержку окружающим, людям которые в ней нуждаются. Проведение совместной работы в едином сообществе может способствовать созданию солидарности при совместном противостоянии CОVID-19. Находите возможности для распространения позитивных, укрепляющих надежду историй и позитивных новостей. Выражайте уважение людям, осуществляющим уход, и работникам сферы здравоохранения.

Эмоциональное состояние в семье

Чтобы дети в семье не волновались, родителям следует сохранять спокойствие. Взрослые, контролируйте свое эмоциональное состояние. Дети всегда следуют за реакциями значимых для них взрослых. То, что и как спокойно вы будете говорить и делать в эти дни, может снизить тревогу у ребенка. Соблюдайте обычный распорядок дня в семье, особенно для ребенка. Обязательно обсуждайте с детьми происходящие события, но делайте это в понятной, доступной и разумной форме. Помните, что детям необязательно знать все детали пандемии, оградите их от информации, которая может вызвать страх или беспокойство. Поговорите с ними об источниках информации, официальных данных и даже о так называемых «фейковых» новостях, которые искажают правдивую информацию. Будьте всегда доступны для разговора с ребенком. Поощряйте активность ребенка, вовлекайте его в соревнования, турниры, подвижные игры, стимулируйте к победам. Если ребенок школьник и выполняет образовательную программу дома, подключитесь к этой деятельности. Обсуждайте заданное, помогайте. Поощряйте ребенка за самостоятельное выполнение заданий. Помогайте ребенку оставаться на связи с его друзьями, другими родственниками, педагогами при помощи мобильной связи и гаджетов. Составляйте вместе с ребенком планы на будущее. Например, как вы проведете день или следующий отпуск. Это поможет снизить тревогу. Находите позитивные стороны в любой сложившейся ситуации. Формируйте положительные образцы для подражания, акцентируйте на них внимание ребенка: врачи, которые ежедневно помогают людям, благотворительность, волонтеры и т. д. Не забывайте про детей младшего возраста, они не понимают, но очень переживают изменения в домашней обстановке. Малыш может капризничать больше, чем обычно, потому что так проявляется тревога. Поиграйте с ним, проявите любовь и нежность, эмоциональное тепло. По возможности обращайтесь за помощью к специалистам, принимайте ее с тактом и уважением к тому, кто пришел на помощь к вам и вашей семье.

Всем медработникам

В сложившейся ситуации важно управлять вашим психическим и соматическим здоровьем. Позаботьтесь о себе, используйте позитивные копинговые стратегии, например, обеспечение достаточного отдыха и перерывов во время работы. Поддерживайте связь с близкими с использованием цифровых технологий. Обратитесь за социальной поддержкой к коллегам. Используйте понятные способы для того, чтобы поделиться информацией с людьми, имеющими интеллектуальные, когнитивные и психосоциальные нарушения. Рекомендации mhGAP по проведению гуманитарных вмешательств включают в себя клинические рекомендации по работе с приоритетными психическими расстройствами; они предназначены для использования работниками общего здравоохранения.

Возраст 65+ и граждане, осуществляющие уход за пожилыми людьми

Пожилые люди, особенно в изоляции, а также те, кто страдает от когнитивного снижения, деменции, могут стать более тревожными, гневливыми, испытывать повышенный стресс, становиться замкнутыми и т. д. Оказывайте практическую и эмоциональную поддержку через неформальные сети (семьи) и с привлечением профессионалов сферы здравоохранения. Сообщайте простые доступные факты о том, что происходит, предоставляйте четкую и понятную информацию о том, как вести себя, чтобы снизить риск инфекции. При необходимости повторяйте информацию. Задействуйте ваши социальные контакты для получения различной помощи. Узнайте заранее, как получить практическую помощь (телефоны вызова такси, доставки еды, горячей линии Минздрава). У пожилых людей должен быть 2-недельный запас всех нужных медикаментов. Освойте простые физические упражнения для выполнения в домашних условиях, придерживайтесь обычного распорядка дня либо выработайте новый свод правил, который поможет вам наполнить делами ваш день. Помогайте другим людям, оказывайте поддержку, контактируйте с родственниками.

Люди в изоляции

Оставайтесь на связи и поддерживайте ваши социальные сети (телефон, гаджеты, электронная почта и т. д). Занимайтесь здоровыми видами деятельности, которые помогут вам снизить стресс и волнение. Регулярно выполняйте физические упражнения, придерживайтесь режима сна, здоровой пищи. Обращайтесь в определенное время за свежей информацией в СМИ и к практическим рекомендациям профессионалов здравоохранения. Доверяйте только проверенным, официальным источникам.